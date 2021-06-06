Куртуа: уверен, что Азар останется в «Реале». Он не хочет уходить

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа считает, что полузащитник Эден Азар останется в мадридском клубе.
«Я на 100 процентов уверен, что он останется, он не хочет уходить. В Мадриде всегда есть давление и постоянная критика со стороны прессы и фанатов, но Эден может с этим справиться. Я знаю его достаточно давно, чтобы сказать, что он может изменить ситуацию.
Было обидно видеть, что у него проблемы. Раньше мы много раз представляли, что играем за „Реал“ вместе. Он по-прежнему хочет стать важным игроком для клуба и выигрывать титулы. В этом сезоне он много работал в спортзале и находится в хорошей форме. Физически он стал сильнее, чем когда-либо», — приводит слова Куртуа Marca.
В минувшем сезоне Азар принял участие в 21-й встрече за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.
- 7 июня 2021
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:28
-
14:17
-
14:16