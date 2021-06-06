Куртуа: уверен, что Азар останется в «Реале». Он не хочет уходить

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа считает, что полузащитник Эден Азар останется в мадридском клубе.



«Я на 100 процентов уверен, что он останется, он не хочет уходить. В Мадриде всегда есть давление и постоянная критика со стороны прессы и фанатов, но Эден может с этим справиться. Я знаю его достаточно давно, чтобы сказать, что он может изменить ситуацию.



Было обидно видеть, что у него проблемы. Раньше мы много раз представляли, что играем за „Реал“ вместе. Он по-прежнему хочет стать важным игроком для клуба и выигрывать титулы. В этом сезоне он много работал в спортзале и находится в хорошей форме. Физически он стал сильнее, чем когда-либо», — приводит слова Куртуа Marca.



В минувшем сезоне Азар принял участие в 21-й встрече за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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