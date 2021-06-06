Вячеслав Малафеев: у меня вымогали деньги, чтобы закрыть вопрос с арестом дочери

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о ситуации с арестом старшей дочери Ксении и попытке вымогательства денег. Напомним, летом прошлого года несовершеннолетняя дочь экс-голкипера была задержана по подозрению в торговле наркотиками.



«Об этой ситуации мог вообще никто не узнать. Я бы мог эту тему вообще не поднимать. Я мог всё решить, потому что у меня вымогали деньги, чтобы этот вопрос закрыть. Я специально оставил всё как есть, потому что эта ситуация должна стать уроком. Когда произошло задержание Ксении, у меня вымогали деньги. Не знаю, были ли это люди из органов, они не представлялись. Писали сообщения, говорили, что решат этот вопрос.



Я для себя решил, что она должна нести ответственность за то, что сделала. Я сейчас Ксению не оправдываю, так как такового мотива у неё не было. Второе — всю группу, которая занималась её задержанием, отстранили от работы, а один из них находится в СИЗО по другому эпизоду с вымогательством денег. Зачем закрывать ребёнка, когда с родителей можно взять деньги? Думаю, это изначально спланированная история, потому что для такого нужен мотив. Сумма, которую у меня вымогали, смешная — две или три тысячи рублей. Я ни в коем случае не пытаюсь оправдать её, потому что её поступок ужасен. Я категорически против этого, это моя позиция. Из-за этой позиции данная ситуация стала достоянием общественности» — сказал Малафеев в эфире программы «Док-ток».

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