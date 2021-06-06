Источник: Вейналдум перейдёт в «ПСЖ». Французы удвоили предложение «Барселоны» по зарплате

Полузащитника Жоржиньо Вейналдум перейдёт на правах свободного агента в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо в "твитттере".



За футболиста боролись «Барселона» и «ПСЖ». По информации источника, игрок принял предложение от французского клуба о контракте до 2024 года. Парижане предложили Вейналдуму зарплату выше в два раза по сравнению с конкурентом.



Каталонский клуб не намерен повторять предложение, поэтому прекращает попытки подписать нидерландского полузащитника. Ранее сообщалось, что «Барса» планировала отправить свой медицинский штаб в сборную Нидерландов для проведения медицинского обследования игрока. Сделку уже одобрили главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси.



Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.

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