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Источник: Вейналдум перейдёт в «ПСЖ». Французы удвоили предложение «Барселоны» по зарплате

Источник: Вейналдум перейдёт в «ПСЖ». Французы удвоили предложение «Барселоны» по зарплате
Артур Иванов
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Полузащитника Жоржиньо Вейналдум перейдёт на правах свободного агента в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо в "твитттере".

За футболиста боролись «Барселона» и «ПСЖ». По информации источника, игрок принял предложение от французского клуба о контракте до 2024 года. Парижане предложили Вейналдуму зарплату выше в два раза по сравнению с конкурентом.

Каталонский клуб не намерен повторять предложение, поэтому прекращает попытки подписать нидерландского полузащитника. Ранее сообщалось, что «Барса» планировала отправить свой медицинский штаб в сборную Нидерландов для проведения медицинского обследования игрока. Сделку уже одобрили главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси.

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.

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