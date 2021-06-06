Защитника «Лестера» сфотографировали в футболке «Арсенала»

Фотография французского защитника «Лестера» Уэсли Фофаны в футболке «Арсенала» появилась в социальных сетях и вызвала множество откликов от сторонников «канониров».

Фофана быстро попытался объяснить ситуацию и развеять любые опасения болельщиков «Лестера».

«Меня обманули ребята в футболке «Арсенала». Я играл в футбол с друзьями, и в конце мы обменялись футболками. Меня сфотографировали, как я думал, в моей личной сфере. Я подумал, что это было дружеской игрой и шуткой и не окажется в социальных сетях.

Мне жаль наших болельщиков, и я злюсь на ребят, которые воспользовались возможностью, чтобы создать эту шумиху. Извините, болельщики «Арсенала», у меня нет никаких проблем с красными, но только синий в моём сердце», — заявил защитник «лис» в «Твиттере».