Защитника «Лестера» сфотографировали в футболке «Арсенала»

Фотография французского защитника «Лестера» Уэсли Фофаны в футболке «Арсенала» появилась в социальных сетях и вызвала множество откликов от сторонников «канониров».
Фофана быстро попытался объяснить ситуацию и развеять любые опасения болельщиков «Лестера».
«Меня обманули ребята в футболке «Арсенала». Я играл в футбол с друзьями, и в конце мы обменялись футболками. Меня сфотографировали, как я думал, в моей личной сфере. Я подумал, что это было дружеской игрой и шуткой и не окажется в социальных сетях.
Мне жаль наших болельщиков, и я злюсь на ребят, которые воспользовались возможностью, чтобы создать эту шумиху. Извините, болельщики «Арсенала», у меня нет никаких проблем с красными, но только синий в моём сердце», — заявил защитник «лис» в «Твиттере».
- 7 июня 2021
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