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Защитника «Лестера» сфотографировали в футболке «Арсенала»

Защитника «Лестера» сфотографировали в футболке «Арсенала»
Максим Булычев
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Фотография французского защитника «Лестера» Уэсли Фофаны в футболке «Арсенала» появилась в социальных сетях и вызвала множество откликов от сторонников «канониров».

Фофана быстро попытался объяснить ситуацию и развеять любые опасения болельщиков «Лестера».

«Меня обманули ребята в футболке «Арсенала». Я играл в футбол с друзьями, и в конце мы обменялись футболками. Меня сфотографировали, как я думал, в моей личной сфере. Я подумал, что это было дружеской игрой и шуткой и не окажется в социальных сетях.

Мне жаль наших болельщиков, и я злюсь на ребят, которые воспользовались возможностью, чтобы создать эту шумиху. Извините, болельщики «Арсенала», у меня нет никаких проблем с красными, но только синий в моём сердце», — заявил защитник «лис» в «Твиттере».

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Источник: игрок «Лилля» Сумаре переходит в «Лестер» за € 23 млн
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