Эден Азар стал лицом рекламы бургеров

В социальных сетях разлетелась фотография, на которой изображён нападающий мадридского «Реала» Эден Азар, сходящий с ума от бургеров.
Компания McDonalds анонсировала новую линейку бургеров, вдохновлённую игроками сборной Бельгии по футболу, под названием Red Devils Burgers. Её лицом стал именно Азар. Как известно, бельгиец любит бургеры и фастфуд, и эксперты полагают, что из-за этого у него постоянно возникают травмы.
Напомним, Азар прибыл на прошлую летнюю предсезонку «Реала» с лишним весом. По информации испанских СМИ, мадридцы готовы рассмотреть предложения по его трансферу.
В рекламе бургеров также приняли участие бельгийские полузащитники Кевин де Брёйне и Юри Тилеманс.
На Евро-2020 сборная Бельгии сыграет со сборными России, Дании и Финляндии.
- 7 июня 2021
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:28
-
14:17
-
14:16