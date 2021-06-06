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Эден Азар стал лицом рекламы бургеров

Эден Азар стал лицом рекламы бургеров
Максим Булычев
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В социальных сетях разлетелась фотография, на которой изображён нападающий мадридского «Реала» Эден Азар, сходящий с ума от бургеров.

Компания McDonalds анонсировала новую линейку бургеров, вдохновлённую игроками сборной Бельгии по футболу, под названием Red Devils Burgers. Её лицом стал именно Азар. Как известно, бельгиец любит бургеры и фастфуд, и эксперты полагают, что из-за этого у него постоянно возникают травмы.

Напомним, Азар прибыл на прошлую летнюю предсезонку «Реала» с лишним весом. По информации испанских СМИ, мадридцы готовы рассмотреть предложения по его трансферу.

В рекламе бургеров также приняли участие бельгийские полузащитники Кевин де Брёйне и Юри Тилеманс.

На Евро-2020 сборная Бельгии сыграет со сборными России, Дании и Финляндии.

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