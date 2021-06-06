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Бензема: мне нравится игровая философия Анчелотти

Бензема: мне нравится игровая философия Анчелотти
Артур Иванов
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Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал итоги прошедшего сезона, а также назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.

«Если посмотреть на прошлый сезон, то мы боролись за титул Ла Лиги до последнего тура и были очень близки к его завоеванию. Также мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов. По ходу сезона у нас было 60 травм, у нас никогда не было полного, здорового состава, так что это было сложно. Цель состоит в том, чтобы каждый год укреплять состав, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Возращение Анчелотти? Это хорошая новость, игроки и болельщики хорошо его знают. Он отличный тренер. Мне нравится его философия, то, как он видит футбол, как он руководит командой. Он хочет выиграть все титулы», — приводит слова Бензема Marca.

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