Марко Арнаутович близок к переходу в «Динамо»

Московское «Динамо» близко к договорённости по трансферу нападающего Марко Арнаутовича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Динамо» давно ведёт переговоры по трансферу австрийца. Клуб отдаёт Комличенко в аренду в «Ростов», а на его место планирует приобрести Арнаутовича. В данный момент стороны близки к соглашению», — сказал источник «Чемпионату».



Арнаутович в настоящее время выступает в Китае за «Шанхай Порт». В ходе своей карьеры 32-летний футболист также защищал цвета «Вест Хэм Юнайтед», «Сток Сити», «Вердера», «Интера» и «Твенте». В сборную Австрии вызывается с 2008 года.



В нынешнем сезоне Марко принял участие в четырех матчах китайской Суперлиги, в которых забил 3 гола.