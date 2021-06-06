Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» близок к завершению сделки по трансферу Алекса Крала из «Спартака»

«Вест Хэм» близок к завершению сделки по трансферу Алекса Крала из «Спартака»
Диана Валавичюте
Комментарии

«Вест Хэм Юнайтед» близок к завершению трансфера полузащитника «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала, сообщает журналист Педро Альмейда на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что английский клуб предложил чешскому футболисту пятилетний контракт. Соглашение Крала со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провёл 30 матчей и отметился пятью результативными передачами.

На данный момент Крал находится в расположении сборной Чехии. Национальная команда проводит подготовку к предстоящему чемпионату Европы, который начнётся 11 июня. Сборная Чехии сыграет на групповом этапе турнира с национальными командами Хорватии, Англии и Шотландии.

Новость по теме
«Вест Хэм» предложил Алексу Кралу пятилетний контракт
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021