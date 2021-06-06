«Вест Хэм» близок к завершению сделки по трансферу Алекса Крала из «Спартака»
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«Вест Хэм Юнайтед» близок к завершению трансфера полузащитника «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала, сообщает журналист Педро Альмейда на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что английский клуб предложил чешскому футболисту пятилетний контракт. Соглашение Крала со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провёл 30 матчей и отметился пятью результативными передачами.
На данный момент Крал находится в расположении сборной Чехии. Национальная команда проводит подготовку к предстоящему чемпионату Европы, который начнётся 11 июня. Сборная Чехии сыграет на групповом этапе турнира с национальными командами Хорватии, Англии и Шотландии.
Новость по теме«Вест Хэм» предложил Алексу Кралу пятилетний контракт
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