«Вест Хэм» близок к завершению сделки по трансферу Алекса Крала из «Спартака»

«Вест Хэм Юнайтед» близок к завершению трансфера полузащитника «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала, сообщает журналист Педро Альмейда на своей странице в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что английский клуб предложил чешскому футболисту пятилетний контракт. Соглашение Крала со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провёл 30 матчей и отметился пятью результативными передачами.



На данный момент Крал находится в расположении сборной Чехии. Национальная команда проводит подготовку к предстоящему чемпионату Европы, который начнётся 11 июня. Сборная Чехии сыграет на групповом этапе турнира с национальными командами Хорватии, Англии и Шотландии.

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