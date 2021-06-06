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«Лидс Юнайтед» покинут семь футболистов

«Лидс Юнайтед» покинут семь футболистов
Диана Валавичюте
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«Лидс Юнайтед» летом расстанется с рядом футболистов, сообщает The Sun.

По информации источника, английский клуб покинут семь футболистов, среди которых Гаэтано Берарди, об уходе которого было объявлено ранее, Барри Дуглас, Уасим Боуи и Юнан О`Кейн, а также игроки молодёжной команды клуба Никлас Хаугланд, Коул Гиббон и Мэттью Тёрнер.

Напомним, подопечные Марсело Бьельсы в 38 матчах набрали 59 очков и заняли девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом Англии в минувшем сезоне стал «Манчестер Сити» (86). В тройку лидеров соревнований вошли «Манчестер Юнайтед» (74) и «Ливерпуль» (69). Новый розыгрыш английской Премьер-лиги начнётся 14 августа текущего года.

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