«Лидс Юнайтед» покинут семь футболистов

«Лидс Юнайтед» летом расстанется с рядом футболистов, сообщает The Sun.



По информации источника, английский клуб покинут семь футболистов, среди которых Гаэтано Берарди, об уходе которого было объявлено ранее, Барри Дуглас, Уасим Боуи и Юнан О`Кейн, а также игроки молодёжной команды клуба Никлас Хаугланд, Коул Гиббон и Мэттью Тёрнер.



Напомним, подопечные Марсело Бьельсы в 38 матчах набрали 59 очков и заняли девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом Англии в минувшем сезоне стал «Манчестер Сити» (86). В тройку лидеров соревнований вошли «Манчестер Юнайтед» (74) и «Ливерпуль» (69). Новый розыгрыш английской Премьер-лиги начнётся 14 августа текущего года.