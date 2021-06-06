Симеоне попросил «Атлетико» приобрести Лаутаро Мартинеса
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне просит руководство клуба подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает AS.
Сообщалось, что наставник заключит новое соглашение с клубом в ближайшие дни. Одним из требований специалиста по усилению состава является трансфер 23-летнего аргентинца. Однако сделка обещает быть крайне трудной, так как «Интер» просит € 70 млн.
Напомним, действующее соглашение Симеоне рассчитано до конца июня 2022 года. Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Ранее специалист работал в «Расинге», «Эстудиантесе», «Ривер Плейте», «Сан-Лоренсо» и итальянской «Катании». По итогам сезона-2020/2021 мадридский клуб стал чемпионом Испании. Это чемпионство стало 11-м для «Атлетико».
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