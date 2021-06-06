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В Госдуме призвали УЕФА запретить форму сборной Украины на Евро-2020

В Госдуме призвали УЕФА запретить форму сборной Украины на Евро-2020
Максим Пахомов
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Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищёв высказался о специальном комплекте формы, в котором сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.

«Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях.

В УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить её. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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