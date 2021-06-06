«Могут Аляску с Африкой нарисовать». Губерниев – о форме сборной Украины с Крымом

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новую игровую форму сборной Украины, в которой команда будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.
«Я отношусь к этому нормально. Украина может там нарисовать Аляску, Африку и Антарктиду, без проблем. Каждая страна чего хочет, то и рисует. Это же их форма. Вот я стою рядом с Лёшей Немовым, он четырёхкратный олимпийский чемпион. А я могу сказать, что я пятикратный. Могу же? Будет ли это правдой – не уверен. Пусть рисуют то, что хотят. Я вот летаю в Симферополь и что-то не вижу там украинских пограничников», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, сегодня глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму сборной, главной особенностью которой стало изображение границ страны.
- 7 июня 2021
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