«Провокация, показывающая слабость». Депутат Госдумы – о Крыме на форме сборной Украины

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищёв поделился мнением о присутствии Крыма на игровой форме, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.

«Все мы прекрасно понимаем: Крым – территория Российской Федерации. Отвечать тут должны представители УЕФА. Это политическая провокация, показывающая слабость. Они ещё раз хотят привлечь внимание всего мира. У них с газовыми проблемами ничего не получается, мир не могут установить, поэтому для них это проблема. Это проявление слабости, а не политической воли», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.