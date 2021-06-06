«Провокация, показывающая слабость». Депутат Госдумы – о Крыме на форме сборной Украины

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищёв поделился мнением о присутствии Крыма на игровой форме, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.
«Все мы прекрасно понимаем: Крым – территория Российской Федерации. Отвечать тут должны представители УЕФА. Это политическая провокация, показывающая слабость. Они ещё раз хотят привлечь внимание всего мира. У них с газовыми проблемами ничего не получается, мир не могут установить, поэтому для них это проблема. Это проявление слабости, а не политической воли», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 7 июня 2021
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:28
-
14:17
-
14:16