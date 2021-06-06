Валуев отреагировал на изображение Крыма на форме сборной Украины

Российский политический деятель, бывший боксёр Николай Валуев прокомментировал новую игровую форму сборной Украины, в которой команда будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.



«Это попытка политизировать спорт, это некрасиво. Можно предположить, что в Крыму проживают граждане с российским паспортом, которые будут поддерживать сборную Украины. Здесь есть определённая хитрость. Надо понимать, что они имели в виду, как это толковать. Событие ведь может иметь двойное дно.



Политика – такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым – территория Российской Федерации. Это не обсуждается», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, сегодня глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму сборной, главной особенностью которой стало изображение границ страны.

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