«Боруссия» установила ценник на Эрлинга Холанда в € 200 млн

Дортмундская «Боруссия» стремится удержать Эрлинга Холанда и оценивает звёздного нападающего в € 200 млн, сообщает Daily Mail со ссылкой на AS.

Столь высокая цена обусловлена ростом интереса со стороны клубов АПЛ, а именно «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер желает воссоединиться с Холандом, с которым он работал в «Мольде», и привезти его на «Олд Траффорд». Хосеп Гвардиола также является поклонником молодого форварда, но приоритетный вариант «Манчестер Сити» — нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. «Челси» хочет заполучить Холанда, однако, скорее всего, клуб сосредоточится на раскрытии Тимо Вернера, на которого синие потратили € 53 млн всего год назад.

«Реал» также будет заинтересован в приобретении Холанда, если мадридцы не смогут подписать Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Кроме того, ранее сообщалось, что в услугах норвежца заинтересована «Барселона», которая ищет на него средства.

В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 110 млн.