«Боруссия» установила ценник на Эрлинга Холанда в € 200 млн

Дортмундская «Боруссия» стремится удержать Эрлинга Холанда и оценивает звёздного нападающего в € 200 млн, сообщает Daily Mail со ссылкой на AS.
Столь высокая цена обусловлена ростом интереса со стороны клубов АПЛ, а именно «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер желает воссоединиться с Холандом, с которым он работал в «Мольде», и привезти его на «Олд Траффорд». Хосеп Гвардиола также является поклонником молодого форварда, но приоритетный вариант «Манчестер Сити» — нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. «Челси» хочет заполучить Холанда, однако, скорее всего, клуб сосредоточится на раскрытии Тимо Вернера, на которого синие потратили € 53 млн всего год назад.
«Реал» также будет заинтересован в приобретении Холанда, если мадридцы не смогут подписать Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Кроме того, ранее сообщалось, что в услугах норвежца заинтересована «Барселона», которая ищет на него средства.
В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 110 млн.
- 7 июня 2021
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:28
-
14:17
-
14:16