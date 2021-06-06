Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прочитал стихотворение на русском языке
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес, получивший российское гражданство, прочитал отрывок из стихотворения Сабира Абдулла «Выучи русский язык». Сегодня, 6 июня, отмечается День русского языка.
«Я уже давно учу ваш язык, и он очень сложный. Но он очень красиво звучит. На нем говорили великие писатели и учёные. Цените русский язык. Гордитесь им! С днём русского языка, друзья! Я рад быть гражданином России», — отметил Рамирес.
Видео можно посмотреть на странице «Краснодара» в «Твиттере».
Напомним, 26-летний футболист провёл 21 матч за сборную Эквадора. Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. В прошедшем сезоне футболист сыграл 24 матча за «Краснодар», забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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