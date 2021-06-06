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Главный тренер сборной Бельгии: Лукаку — совсем не тот игрок, что был три года назад

Главный тренер сборной Бельгии: Лукаку — совсем не тот игрок, что был три года назад
Диана Валавичюте
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о бельгийском форварде «Интера» Ромелу Лукаку.

«Лукаку — уже совсем не тот игрок, что был три года назад. Действовать против него стало сложнее. Сейчас он может создавать больше пространства для партнёров по команде, и нам нужно максимально использовать это в сборной», — приводит слова Мартинеса Football Italia.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная Бельгии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальной командой России. Также в квартете выступят сборные Дании и Финляндии.

Календарь Евро-2020
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