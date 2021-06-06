Главный тренер сборной Бельгии: Лукаку — совсем не тот игрок, что был три года назад
Поделиться
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о бельгийском форварде «Интера» Ромелу Лукаку.
«Лукаку — уже совсем не тот игрок, что был три года назад. Действовать против него стало сложнее. Сейчас он может создавать больше пространства для партнёров по команде, и нам нужно максимально использовать это в сборной», — приводит слова Мартинеса Football Italia.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная Бельгии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальной командой России. Также в квартете выступят сборные Дании и Финляндии.
Новость по темеРомелу Лукаку сообщил, что останется в «Интере»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:28
-
14:17
-
14:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам