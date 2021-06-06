Шевченко оценил форму сборной Украины с изображением Крыма
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от новой формы команды, в которой она будет выступать на Евро-2020.
«То, что я видел – да, всё в порядке. Мне в ней не играть, играть ребятам, надо их мнение узнать», — цитирует Шевченко Tribuna.com.
Ранее стало известно, как выглядит игровой комплект сборной Украины, в котором футболисты будут выступать на предстоящем чемпионате Европы. На груди формы изображен контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Многие уже назвали это политической провокацией. В Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму.
На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
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