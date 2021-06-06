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Колосков: изображение Крыма на форме – мелкая подлость для такой нации, как Украина

Колосков: изображение Крыма на форме – мелкая подлость для такой нации, как Украина
Максим Пахомов
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о присутствии Крыма на игровой форме, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.

«Это мелкая провокация, недостойная нормальных людей. Попытка какой-то подлянки, такая подлость мелковата для такой нации, как Украина. Можем встретиться с ними на поле? Было бы неплохо, главное – выйти в четвертьфинал. А сравнивать сборные сейчас бессмысленно», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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