Тренер клуба второй хорватской лиги станет помощником Олича в ЦСКА
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Главный тренер клуба «Кустошия» Динко Еличич будет помогать наставнику ЦСКА Ивице Оличу, сообщает Sportnews.hr co ссылкой на президента хорватского клуба Владо Бабича.
47-летний специалист уже покинул «Кустошию». Новым тренером загребского клуба стал Игор Толич, возглавляющий «Осиек-2».
Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко. Ранее 41-летний специалист работал в тренерском штабе сборной Хорватии. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.
Отметим, что Ивица Олич вернётся в тренерский штаб сборной Хорватии на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020. Сборная Хорватии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Англией, Чехией и Шотландией.
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