Зарема Салихова: за Руя Виторию не переживайте, там весь «Спартак» за него горой

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая недавно покинула совет директоров московского клуба, опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Девушка рассказала, что кандидатура нового главного тренера «Спартака» Руя Витории была выбрана практически единогласно.

«Итак, за моих сотрудников бояться не нужно. Они — профи, решения принимают быстро. Иммунитет на долгие годы выработан. И за Руя тоже не переживайте, там весь клуб за него горой, решение все принимали практически единогласно. Как любил говорить Шамиль Газизов: « Гребут в одной лодке!» — написала Салихова.

Напомним, в начале мая Салихова получила официальный статус в «Спартаке», войдя в совет директоров и став главой комитета по аудиту и вознаграждениям. Впоследствии она выразила несогласие с приглашением Руя Витории на пост главного тренера команды и покинула совет директоров.