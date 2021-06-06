Зарема Салихова: за Руя Виторию не переживайте, там весь «Спартак» за него горой

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая недавно покинула совет директоров московского клуба, опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Девушка рассказала, что кандидатура нового главного тренера «Спартака» Руя Витории была выбрана практически единогласно.
«Итак, за моих сотрудников бояться не нужно. Они — профи, решения принимают быстро. Иммунитет на долгие годы выработан. И за Руя тоже не переживайте, там весь клуб за него горой, решение все принимали практически единогласно. Как любил говорить Шамиль Газизов: « Гребут в одной лодке!» — написала Салихова.
Напомним, в начале мая Салихова получила официальный статус в «Спартаке», войдя в совет директоров и став главой комитета по аудиту и вознаграждениям. Впоследствии она выразила несогласие с приглашением Руя Витории на пост главного тренера команды и покинула совет директоров.
- 7 июня 2021
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