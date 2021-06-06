Малиновский объяснил высказывание про Роналду

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский объяснил своё высказывание на тему лучшего игрока итальянского чемпионата.

«У меня спросили, кто лучший игрок Cерии А в этом году. Обсуждался Роналду, и я сказал, что сложно назвать его, так как многие футболисты играли на высоком уровне. Сказал, что Мурьель был самым сильным в «Аталанте», а Зелиньски — в лиге, но я ни с кем не сравнивал Роналду. Все мы знаем, что такие игроки, как Роналду и Месси, рождаются раз в 100 лет! Журналисты должны проверять информацию», — написал Малиновский в «сториз» «Инстаграма».

Напомним, Малиновский стал лидером по количеству голевых передач по итогам сезона-2020/2021 в чемпионате Италии. Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А.