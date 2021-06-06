«Техника Погба, удары Ройса, передачи Сауля». Кейн – о качествах, которыми хочет обладать

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн назвал качества других футболистов, которыми хотел бы обладать.
«Мастерство Погба, фантастические удары Ройса, безупречные передачи Сауля, интуиция Пёнтека и размах рук Доннаруммы», — цитирует Кейна испанское издание AS.
Гарри Кейн является воспитанником академии лондонского «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Контрактное соглашение английского форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В завершившемся сезоне Гарри принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.
Сейчас за Кейна идёт настоящая борьба на трансферном рынке, в его услугах, по данным СМИ, заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Барселона» и «Реал».
- 7 июня 2021
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