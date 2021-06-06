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Журова — о форме Украины на Евро: если есть форма опротестования, не мешало бы это сделать

Журова — о форме Украины на Евро: если есть форма опротестования, не мешало бы это сделать
Алексей Ласнов
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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о специальном комплекте формы, в котором сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.

«Насколько я знаю, в других международных федерациях есть правило согласовывать форму до начала любых крупных международных соревнований. Поэтому допускаю, что данный дизайн формы был согласован. Для УЕФА здесь нет ничего предосудительного, протестного или неправильного. Только мы сами можем попытаться сказать, что это политическое заявление. Есть нормы, согласно которым нельзя на форме использовать политические элементы.

Раньше, например, бывало, что спортсмен снимает форму, а под ней какое-то заявление – и такой спортсмен или команда могли быть дисквалифицированы. Сейчас так не поступают, хотя, наверное, можно и татуировку сделать с политическими заявлениями. То, что сейчас делает Украина, на сто процентов демонстрация – кто-то подсказал им, и они это делают. Что будет делать с этим Россия? Если есть форма опротестования, как говорят в дипломатии, нота, то не мешало бы это сделать. Потому что в нашем понимании это, несомненно, неправда. Крым – это Российская Федерация», — цитирует Журову «Газета.ru».

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