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Игрок сборной Украины обидел Зинченко шуткой про финал Лиги чемпионов. Видео

Игрок сборной Украины обидел Зинченко шуткой про финал Лиги чемпионов. Видео
Максим Хрущ
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Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук подколол партнёра по национальной команде Александра Зинченко по поводу поражения в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Полузащитника «Манчестер Сити» обидела шутка Яремчука.

You-Tube канал vZbirna опубликовал видео одной из тренировок сборной Украины для подготовки к Евро-2020. После занятия Яремчук подошёл к Зинченко, пожал ему руку и сказал: «Поздравляю с победой в финале Лиги чемпионов». Далее последовала пауза из-за неловкости ситуации. Игрок «Манчестер Сити» не посчитал этот подкол смешным и ответил: «Очень некрасиво».

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.

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