Шпилевский ушёл из «Кайрата» и возглавил клуб второй Бундеслиги

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский покинул алматинский клуб, сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в «Твиттере».

По его словам, Шпилевский возглавит «Эрцгебирге». 11 июня немецкий клуб должен объявить о назначении Шпилевского.

«Немецкий клуб заплатил«Кайрату» очень хорошую неустойку за расторжение договора. Алексея не планировали увольнять. Алексей перейдёт в «Эрцгебирге». Клуб хочет развивать академию и в ближайшие годы выйти в первую Бундеслигу. Их вдохновляет пример «Фюрта», который будет там уже во второй раз при меньших возможностях. Ну и город Ауэ — очень живописное место», — написал Нагучев.

Официально об уходе Шпилевского «Кайрат» пока не объявлял.



33-летний белорус возглавил «Кайрат» в ноябре 2018 года, а в 2020-м впервые за 16 лет привёл команду к чемпионству. В нынешнем сезоне «Кайрат» занимает третье место, уступая лидирующей «Астане» 10 очков.