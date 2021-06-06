Шпилевский ушёл из «Кайрата» и возглавил клуб второй Бундеслиги

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский покинул алматинский клуб, сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в «Твиттере».
По его словам, Шпилевский возглавит «Эрцгебирге». 11 июня немецкий клуб должен объявить о назначении Шпилевского.
«Немецкий клуб заплатил«Кайрату» очень хорошую неустойку за расторжение договора. Алексея не планировали увольнять. Алексей перейдёт в «Эрцгебирге». Клуб хочет развивать академию и в ближайшие годы выйти в первую Бундеслигу. Их вдохновляет пример «Фюрта», который будет там уже во второй раз при меньших возможностях. Ну и город Ауэ — очень живописное место», — написал Нагучев.
Официально об уходе Шпилевского «Кайрат» пока не объявлял.
33-летний белорус возглавил «Кайрат» в ноябре 2018 года, а в 2020-м впервые за 16 лет привёл команду к чемпионству. В нынешнем сезоне «Кайрат» занимает третье место, уступая лидирующей «Астане» 10 очков.
- 7 июня 2021
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