Червиченко — о Крыме на форме Украины: у соседей до сих пор фантомные боли

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал появление специального комплекта формы, в котором сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.

«Это же форма. Каждый имеет право наносить туда территории, которые считает нужным. У соседей до сих пор фантомные боли по поводу присоединения Крыма. Сделали и сделали. Нас это никак не касается и не задевает. Если украинцы думают, что им это поможет лучше играть, то ради бога. Нам не надо на это реагировать. Всё это идёт от бессилия. Можно было бы требовать того, чтобы УЕФА запретила эту форму, но присоединение Крыма, кроме некоторых блошиных стран, никто не признал, поэтому здесь надо смотреть на это снисходительно. Лишились Крыма и лишились, им больно. Пройдёт время, и всё это забудется. Хотя это всё, конечно, смешно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.