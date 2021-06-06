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Гол Рашфорда с пенальти принёс Англии победу над Румынией

Гол Рашфорда с пенальти принёс Англии победу над Румынией
Алексей Ласнов
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В товарищеском матче сборная Англии переиграла сборную Румынии. Встреча проходила на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро (Англия) и завершилась со счётом 1:0.

На 68-й минуте матча единственный гол забил нападающий Маркус Рашфорд, который реализовал пенальти.

Встречу обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мартиншем. Ассистенты — Андре Кампуш и Педру Алмейда. Резервный арбитр — Антониу Нобре.

Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с командами Хорватии, Чехии и Шотландии. Румынская команда принимать участие в турнире не будет.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
06 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 0
Румыния
1:0 Рашфорд – 68' (пен)
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