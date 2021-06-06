Гол Рашфорда с пенальти принёс Англии победу над Румынией
Поделиться
В товарищеском матче сборная Англии переиграла сборную Румынии. Встреча проходила на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро (Англия) и завершилась со счётом 1:0.
На 68-й минуте матча единственный гол забил нападающий Маркус Рашфорд, который реализовал пенальти.
Встречу обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мартиншем. Ассистенты — Андре Кампуш и Педру Алмейда. Резервный арбитр — Антониу Нобре.
Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с командами Хорватии, Чехии и Шотландии. Румынская команда принимать участие в турнире не будет.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:28
-
14:17
-
14:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам