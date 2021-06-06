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Нидерланды обыграли Грузию в товарищеском матче, Промес остался в запасе

Нидерланды обыграли Грузию в товарищеском матче, Промес остался в запасе
Максим Хрущ
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Сегодня, 6 июня, сборная Нидерландов сыграла с национальной командой Грузии в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Де Гролс Весте» (Энсхеде, Нидерланды) и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0. Матч обслуживала бельгийская бригада арбитров, которую возглавил Эрик Ламбрехтс.

Нидерланды владели игровым преимуществом на протяжении всего матча. Уже на 10-й минуте Мемфис Депай забил быстрый гол, уверенно реализовав пенальти. На 55-й минуте Депай выступил в роли ассистента, а гол с его передачи забил Ваутер Вегорст. Точку в матче на 76-й минуте поставил Райан Гравенберх. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев.

Стоит отметить, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес провёл матч на скамейке запасных.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
06 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 0
Грузия
1:0 Депай – 10' (пен)   2:0 Вегорст – 55'   3:0 Гравенберх – 76'
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