Нидерланды обыграли Грузию в товарищеском матче, Промес остался в запасе

Сегодня, 6 июня, сборная Нидерландов сыграла с национальной командой Грузии в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Де Гролс Весте» (Энсхеде, Нидерланды) и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0. Матч обслуживала бельгийская бригада арбитров, которую возглавил Эрик Ламбрехтс.
Нидерланды владели игровым преимуществом на протяжении всего матча. Уже на 10-й минуте Мемфис Депай забил быстрый гол, уверенно реализовав пенальти. На 55-й минуте Депай выступил в роли ассистента, а гол с его передачи забил Ваутер Вегорст. Точку в матче на 76-й минуте поставил Райан Гравенберх. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев.
Стоит отметить, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес провёл матч на скамейке запасных.
- 7 июня 2021
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