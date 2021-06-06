Влашич — в запасе сборной Хорватии на матч с Бельгией, Ловрен не попал в заявку

Стали известны стартовые составы на товарищеский матч сборных Бельгии и Хорватии. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич остался в запасе хорватской команды. Защитник «Зенита» Деян Ловрен — вне заявки.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Денайер, Кастань, Тилеманс, Дендонкер, Шадли, Карраско, Лукаку, Мертенс.

Хорватия: Ливакович, Баришич, Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Брозович, Ковачич, Перишич, Модрич, Ребич, Петкович.

Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Хорватии ранее опубликовала итоговую заявку на чемпионат Европы 2020 года. В состав команды попали Никола Влашич и Деян Ловрен. Хорватия сыграет с Англией, Чехией и Шотландией. Бельгийцы встретятся с Россией, Данией и Финляндией.