Мухин заявил, что ему не нравится сравнение с Вернблумом

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин, который в прошлом сезоне выступал за «Локомотив», оценил свой вклад в победу железнодорожников в Кубке России, а также признался, что ему не нравятся сравнения с экс-хавбеком ЦСКА Понтусом Вернблумом.

«Победа «Локомотива» в Кубке России — это не моя заслуга, команды больше. Не так много я вклада внёс. Больше команда постаралась, чем я.

Нравится ли сравнение с Вернблумом? Нет, не люблю, когда меня захваливают. Не хочу, чтобы преувеличивали мои заслуги», — приводит слова Мухина «Рейтинг букмекеров».

Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией. Позже стало известно о его переходе в московский ЦСКА.