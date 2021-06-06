The Irish Times: выход сборной России из группы на Евро-2020 стал бы сюрпризом

Журналисты The Irish Times, проанализировавшие группу B на Евро-2020, считают, что у сборной России немного шансов на выход в плей-офф.

«Российская сборная преуспела в качестве хозяина ЧМ-2018 и почти пробилась в полуфинал, но её выход из группы на Евро-2020 стал бы сюрпризом. Станислав Черчесов находится у руля команды с 2016 года, и его команда с лёгкостью прошла квалификацию на Евро, выиграв восемь из 10 квалификационных матчей. Ключевой игрок: крепкий Артём Дзюба, капитан, он забил восемь мячей в квалификации и впечатляющие 29 голов в 50 матчах за сборную», — говорится в характеристике сборной России.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.