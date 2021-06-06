Sky Sports: Дзюба должен наладить хорошие связи с Головиным, чтобы Россия вышла в плей-офф

Журналисты Sky Sports, анализируя группу B на грядущем чемпионате Европы, считают, что у сборной России ненадёжная оборона, поэтому для выхода в плей-офф нужно наладить атакующие действия и в частности взаимосвязь Артёма Дзюбы с Александром Головиным.

«Россияне обновили свою команду с тех пор, как вошли в число восьми лучших команд чемпионата мира 2018 года. Вратарь Игорь Акинфеев и центральный защитник Сергей Игнашевич ушли на пенсию, но Черчесов все еще ищет подходящие замены, чтобы сформировать новый костяк.

34-летний Антон Шунин выглядит готовым к старту, но неопытность Игоря Дивеева и Романа Евгеньева перед ним делает выход в плей-офф сложной задачей.

Учитывая, что с начала 2020 года команда сохранила свои ворота в неприкосновенности всего в двух матчах, пропустив 18 голов в 11 играх, Дзюба должен наладить прочные партнерские отношения с Александром Головиным, чтобы они вышли в плей-офф», — пишет Sky Sports.