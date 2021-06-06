Президент «ПСЖ»: Мбаппе останется в клубе. Мы никогда не будем его продавать

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что нападающий Килиан Мбапппе не покинет парижский клуб.
«Я скажу ясно: Мбаппе останется в Париже, мы никогда не будем его продавать, и он никогда не уйдёт от нас свободным агентом. У Мбаппе в Париже есть всё, что нужно. Какой клуб с точки зрения амбиций может сегодня конкурировать с «ПСЖ»?» — цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.
Ранее сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120-150 млн. Отметим, что парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн. В услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».
С 2018 года Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен», куда он перешёл из «Монако». Контракт Килиана с «ПСЖ» действителен до лета 2022 года.
- 7 июня 2021
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