Президент «ПСЖ»: Мбаппе останется в клубе. Мы никогда не будем его продавать

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что нападающий Килиан Мбапппе не покинет парижский клуб.

«Я скажу ясно: Мбаппе останется в Париже, мы никогда не будем его продавать, и он никогда не уйдёт от нас свободным агентом. У Мбаппе в Париже есть всё, что нужно. Какой клуб с точки зрения амбиций может сегодня конкурировать с «ПСЖ»?» — цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.

Ранее сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120-150 млн. Отметим, что парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн. В услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».



С 2018 года Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен», куда он перешёл из «Монако». Контракт Килиана с «ПСЖ» действителен до лета 2022 года.