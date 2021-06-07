Бускетс заразился коронавирусом. Вместо главной сборной Испании с Литвой сыграет молодёжка

Испанская федерация футбола сообщила, что полузащитник Серхио Бускетс заразился коронавирусной инфекцией.
«ПЦР-тест Серхио Бускетса дал положительный результат, тест остальных участников команды — отрицательный. Медицинские службы федерации футбола приняли все необходимые меры. Все, кто контактировал с игроком, изолированы для предотвращения заражения национальной команды. Бускетс будет тренироваться индивидуально.
Что касается второго товарищеского матча с Литвой, то он пройдёт под руководством Луиса де ла Фуэнте, играть будут футболисты молодёжной сборной. RFEF полностью вернёт стоимость билета всем желающим и сообщит об этом до 14:00 завтрашнего дня. Кроме того, отменяются все запланированные на завтра коммуникационные и маркетинговые мероприятия в медиацентре», — сообщает пресс-служба испанской федерации футбола.
- 7 июня 2021
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