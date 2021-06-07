Fichajes.net включил Дзюбу и Малиновского в список тех, за кем стоит следить на Евро-2020

Журналисты Fichajes.net составили список футболистов, за которыми стоит следить на чемпионате Европы – 2020. В него вошли нападающий сборной России Артём Дзюба и полузащитник национальной команды Украины Руслан Малиновский.
«Артём Дзюба: Главная атакующая мощь России. Физически сильный нападающий, но при этом очень подвижный и пластичный. Уровень его игры может сыграть ключевую роль в борьбе за выход в плей-офф. Он первоклассный нападающий, несмотря на то, что немного потерял в скорости из-за возраста.
Руслан Малиновский: Лидер сборной Украины. После великолепного сезона в «Аталанте» Малиновский прибывает на Еврокубок с намерением быть важным для своей команды. У него впечатляющий дальний удар, которым он может поставить в незавидное положение всю оборону соперника», — пишет Fichajes.net.
- 7 июня 2021
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