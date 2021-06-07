Президент «ПСЖ»: «Барселона» всегда хотела вернуть Неймара. Но он не хотел уходить

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что «Барселона» всегда хотела вернуть бразильского нападающего Неймара.

«Барселона» всегда хотела вернуть Неймара, это не секрет. Но хотел ли Неймар уйти? Нет. В то время его адаптация к Парижу и Франции была ещё не завершена», — цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне форвард провёл 18 матчей в Лиге 1, в которых отметился 9 голами и пятью результативными передачами. Также на его счету 9 матчей, 6 голов и 2 передачи в Лиге чемпионов.

Сообщалось, что Неймар ещё думает о возможности вернуться в клуб. Одной из причин является то, что Неймар хочет вновь играть в одной команде с Лионелем Месси.