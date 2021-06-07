Де Брёйне стал игроком года в АПЛ по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выбрала лучшего игрока сезона Премьер-лиги. Им стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.
В число претендентов входили Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Илкай Гюндоган, Филип Фоден, Рубен Диаш (все — «Манчестер Сити»).
Лучшим молодым футболистом сезона признан Фоден, который стал лучшим игроком сезона и по версии английской Премьер-лиги.
Ранее АПЛ на своём сайте представила список футболистов, претендующих на награду лучшему игроку минувшего розыгрыша чемпионата. За приз поборются Кевин Де Брёйне, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед»).
- 7 июня 2021
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