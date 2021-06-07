Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне стал игроком года в АПЛ по версии PFA

Де Брёйне стал игроком года в АПЛ по версии PFA
Алексей Ласнов
Комментарии

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выбрала лучшего игрока сезона Премьер-лиги. Им стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

В число претендентов входили Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Илкай Гюндоган, Филип Фоден, Рубен Диаш (все — «Манчестер Сити»).

Лучшим молодым футболистом сезона признан Фоден, который стал лучшим игроком сезона и по версии английской Премьер-лиги.

Ранее АПЛ на своём сайте представила список футболистов, претендующих на награду лучшему игроку минувшего розыгрыша чемпионата. За приз поборются Кевин Де Брёйне, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед»).

Новость по теме
Объявлены претенденты на приз игроку сезона в АПЛ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021