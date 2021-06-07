Главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подозревают в отмывании денег, сообщает Calciomercato.

По данным источника, с августа 2018 года по апрель 2021 года Аллегри получил 7 банковских переводов на сумму € 161 тыс. от компании Oia limited, которую подозревают в незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр.

Также за этот период специалист получил переводов на общую сумму €168 тыс от словенской компании Hit DD Nova Gorica, которая управляет гостиницами, игровыми и развлекательными центрами в Словении. Предполагается, что эти деньги получены за счет выигрышей, но также не исключены и другие подозрительные операции.

Сообщается, что Аллегри за этот период потратил € 356 тыс. на операции, связанные с азартными играми. В частности, упоминаются компании Oia Limited и Hit DD Nova Gorica.