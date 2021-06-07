Санетти назвал гол Роналдо в ворота «Спартака» одним из лучших в его карьере
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Бывший футболист «Интера» Хавьер Санетти считает гол бразильца Роналдо в ворота «Спартака» одним из самых лучших в его карьере.
«Это был полуфинал Кубка УЕФА, который мы тогда выиграли. Мы были в России и играли против «Спартака». Было -14 градусов, на картофельном поле нельзя было играть. Он забил гол. Казалось, он танцевал с мячом, словно отбрасывал соперников с коньками на ногах. Один из лучших голов, которые я видел, как он забивал», — приводит слова Санетти Fc Inter News.
Полуфинальный матч Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Интером» состоялся 14 апреля 1998 года. Тогда победу со счётом 2:1 одержал «Интер». Дубль в составе победителей оформил Роналдо. Единственный гол за «Спартак» забил Андрей Тихонов.
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