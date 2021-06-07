Португальский полузащитник Фабиу Виейра признан MVP молодёжного чемпионата Европы

Пресс-служба молодёжного чемпионата Европы – 2021 назвала лучшего игрока прошедшего турнира. Им стал 21-летний атакующий полузащитник сборной Португалии Фабиу Виейра, выступающий за «Порту».
На турнире он провёл шесть матчей, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Публикация доступна в «Твиттере» UEFA.
За «Порту» Виейра в минувшем сезоне принял участие в 33 встречах, на его счету три гола и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 9 млн, а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Напомним, что в финальном матче чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная Германии встретилась с национальной командой Португалии. Матч проходил на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и завершился со счётом 1:0 в пользу немцев. Встречу обслуживала грузинская бригада арбитров, которую возглавил Георгий Круашвили.
- 7 июня 2021
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