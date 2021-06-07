Гамшик близок к подписанию двухлетнего контракта с «Трабзонспором»

33-летний словацкий полузащитник Марек Гамшик, известный по выступлениям за итальянский «Наполи», а ныне являющийся игроком шведского «Гётеборга», близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, турецкий «Трабзонспор» проявляет серьёзную заинтересованность в игроке и предлагает ему контракт до 2023 года. Сделка находится на продвинутой стадии, а в «Трабзонспоре» уверены, что закроют вопрос о переходе уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» предлагал Гамшику контракт с зарплатой в € 1,5 млн в год, а сам футболист настаивал на сумме в € 2,5 млн в год.

Напомним, что в марте этого года Гамшик стал игроком «Гётеборга», подписав контракт до 30 августа. За шведский клуб он провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.