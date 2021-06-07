Аргентина подтвердила своё участие на предстоящем Кубке Америки

Пресс-служба сборной Аргентины подтвердила участие национальной команды на предстоящем Кубке Америки – 2021, опубликовав соответствующий пресс-релиз в «Твиттере».

«Сборная Аргентины подтверждает своё участие на Кубке Америки 2021 года, что отражает наш спортивный дух.

Благодаря огромным усилиям Аргентинской футбольной ассоциации, которая предоставила в распоряжение каждого представителя нашей сборной всё самое необходимое, национальная команда отправится в Бразилию, чтобы выступить на континентальном турнире.

Все сотрудники нашей сборной будут работать сообща, чтобы преодолеть все невзгоды, которые, к сожалению, в равной степени затрагивают всех южноамериканцев», — гласит сообщение пресс-службы.

Ранее стало известно, что сборная Бразилии приняла решение отказаться от участия в Кубке Америки. Права на проведение турнира поочерёдно лишили Колумбию и Аргентину. Сообщалось, что одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, однако в Бразилии также испытывают проблемы с распространением коронавируса.