Аргентина подтвердила своё участие на предстоящем Кубке Америки

Пресс-служба сборной Аргентины подтвердила участие национальной команды на предстоящем Кубке Америки – 2021, опубликовав соответствующий пресс-релиз в «Твиттере».
«Сборная Аргентины подтверждает своё участие на Кубке Америки 2021 года, что отражает наш спортивный дух.
Благодаря огромным усилиям Аргентинской футбольной ассоциации, которая предоставила в распоряжение каждого представителя нашей сборной всё самое необходимое, национальная команда отправится в Бразилию, чтобы выступить на континентальном турнире.
Все сотрудники нашей сборной будут работать сообща, чтобы преодолеть все невзгоды, которые, к сожалению, в равной степени затрагивают всех южноамериканцев», — гласит сообщение пресс-службы.
Ранее стало известно, что сборная Бразилии приняла решение отказаться от участия в Кубке Америки. Права на проведение турнира поочерёдно лишили Колумбию и Аргентину. Сообщалось, что одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, однако в Бразилии также испытывают проблемы с распространением коронавируса.
- 7 июня 2021
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