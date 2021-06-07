Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина подтвердила своё участие на предстоящем Кубке Америки

Аргентина подтвердила своё участие на предстоящем Кубке Америки
Вячеслав Моренко
Комментарии

Пресс-служба сборной Аргентины подтвердила участие национальной команды на предстоящем Кубке Америки – 2021, опубликовав соответствующий пресс-релиз в «Твиттере».

«Сборная Аргентины подтверждает своё участие на Кубке Америки 2021 года, что отражает наш спортивный дух.

Благодаря огромным усилиям Аргентинской футбольной ассоциации, которая предоставила в распоряжение каждого представителя нашей сборной всё самое необходимое, национальная команда отправится в Бразилию, чтобы выступить на континентальном турнире.

Все сотрудники нашей сборной будут работать сообща, чтобы преодолеть все невзгоды, которые, к сожалению, в равной степени затрагивают всех южноамериканцев», — гласит сообщение пресс-службы.

Ранее стало известно, что сборная Бразилии приняла решение отказаться от участия в Кубке Америки. Права на проведение турнира поочерёдно лишили Колумбию и Аргентину. Сообщалось, что одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, однако в Бразилии также испытывают проблемы с распространением коронавируса.

Новость по теме
Месси спросил Суареса, будет ли сборная Уругвая бойкотировать Копа Америка
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021