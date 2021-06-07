Обзор товарищеской игры между Бельгией и Хорватией, исход которой решил гол Лукаку

Вчера, в воскресенье, 6 июня, в товарищеском матче сборная Бельгии переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась со счётом 1:0.



На 38-й минуте единственный гол в матче забил нападающий бельгийской команды Ромелу Лукаку. Дрис Мертенс забежал по правому флангу и навесил в штрафную, мяч после серии рикошетов прилетел к Лукаку, который с разворота поразил ворота хорватов.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор встречи Бельгия – Хорватия.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич остался в запасе хорватской команды, однако появился на поле на 61-й минуте. Защитник «Зенита» Деян Ловрен участия в матче не принимал.



Хорватия на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с Англией, Чехией и Шотландией. Сборная Бельгии встретится с Россией, Данией и Финляндией.