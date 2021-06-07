Мейвезер не смог победить блогера, Украина изобразила Крым на форме. Главное к утру

Неожиданный исход поединка Мейвезера с блогером Логаном Полом, скандал с изображением Крыма на форме сборной Украины к Евро-2020 и победа Канады на чемпионате мира по хоккею – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Легендарный Мейвезер и блогер Логан Пол не смогли выявить победителя в выставочном бою.
2. Сборная Украины представила форму на Евро-2020 с изображением Крыма. В Госдуме призвали УЕФА запретить её.
3. Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала победителем чемпионата мира — 2021.
4. 20-летний форвард «Витебска» утонул в озере.
5. Сборная России сделала заявление по поводу состояния Кудряшова и Баринова.
6. Перес выиграл Гран-при Азербайджана, Ферстаппен сошёл, Хэмилтон — 15-й.
7. Роджер Федерер снялся с «Ролан Гаррос».
8. Сборная России по хоккею потеряла второе место в рейтинге ИИХФ.
9. Серена Уильямс проиграла Рыбакиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, а Павлюченкова в трёх сетах обыграла белоруску Азаренко и вышла в 1/4 финала.
10. Стали известны группы на чемпионате мира по хоккею 2022 года в Финляндии.
11. Германия обыграла Португалию и стала победителем молодёжного Евро — 2021.
- 7 июня 2021
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