Поль Погба: сборной Франции нельзя считать себя слишком крутой

Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями о выступлении действующих чемпионов мира на предстоящем чемпионате Европы.



«Нельзя считать себя слишком крутыми. Вообще не надо себя таким образом воспринимать. Не хочу, чтобы мы теряли голову, потому что о нас и так уже достаточно говорят.



Конечно, другие боятся нас, но и это работает в обе стороны. Из-за команды, которую мы собрали, можно подумать, что нам гарантирована победа, гарантированы разгромы соперников, и это может создать дополнительное давление на нас. Люди будут ожидать именно этого.



Но вас убивает не футбол, вас убивает эго. К счастью, в нашей команде нет людей, ставящих себя выше остальных», — приводит слова Погба Goal.com.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Франции сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии. Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая на Евро-2016 во Франции в финальном матче в дополнительное время обыграла хозяев турнира (1:0 д.в.).