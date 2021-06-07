«Арсенал» отверг первое предложение «Ромы» по трансферу Гранита Джаки

«Рома» продолжает переговоры с лондонским «Арсеналом» о трансфере полузащитника Гранита Джаки.
Как сообщает журналист Николо Скира, римляне предложили за 28-летнего игрока сборной Швейцарии € 14 млн плюс € 3 млн в виде бонусов, однако лондонский клуб ответил отказом.
По данным источника, «канониры» рассчитывают выручить от продажи Джаки € 23-25 млн. Ранее сообщалось, что «волки» уже согласовали с полузащитником четырехлетний контракт.
В завершившемся сезоне Гранит Джака провел 31 матч в английской Премьер-лиге, забил один гол и сделал две результативные передачи. «Арсенал» завершил сезон на восьмом месте и впервые за 26 лет не попал в еврокубки.
С сезона-2021/2022 «Ромой» будет руководить Жозе Моуринью, подписавший с римлянами трёхлетний контракт.
- 7 июня 2021
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