«Арсенал» отверг первое предложение «Ромы» по трансферу Гранита Джаки

«Рома» продолжает переговоры с лондонским «Арсеналом» о трансфере полузащитника Гранита Джаки.



Как сообщает журналист Николо Скира, римляне предложили за 28-летнего игрока сборной Швейцарии € 14 млн плюс € 3 млн в виде бонусов, однако лондонский клуб ответил отказом.



По данным источника, «канониры» рассчитывают выручить от продажи Джаки € 23-25 млн. Ранее сообщалось, что «волки» уже согласовали с полузащитником четырехлетний контракт.

В завершившемся сезоне Гранит Джака провел 31 матч в английской Премьер-лиге, забил один гол и сделал две результативные передачи. «Арсенал» завершил сезон на восьмом месте и впервые за 26 лет не попал в еврокубки.



С сезона-2021/2022 «Ромой» будет руководить Жозе Моуринью, подписавший с римлянами трёхлетний контракт.