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«Аталанта» — главный претендент в борьбе за полузащитника сборной Нидерландов

«Аталанта» — главный претендент в борьбе за полузащитника сборной Нидерландов
Никита Сербаков
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Полузащитник «АЗ Алкмар» Тён Копмейнерс в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как сообщает известный итальянский инсайдер Никола Скира, на 23-летнего голландца «Аталанта» претендуют лондонский «Арсенал», «Рома» и «Монако». Однако именно бергамаски называются главными претендентами на Копмейнерса.

В нынешнем сезоне Эредивизи 23-летний полузащитник провёл 31 матч, забил 15 голов и стал автором 5 результативных передач. Такое яркое выступление Тёна привлекло внимание главного тренера сборной Нидерландов Франка де Бура, включившего футболиста в состав национальной команды для участия в чемпионате Европы – 2020. На Евро-2020 голландцы сыграют в одной группе со сборными Украины, Австрии и Северной Македонии.

Тён Копмейнерс является воспитанником «Аз Алкмар». За основу полузащитник выступает с лета 2017 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего голландца в € 16,5 млн.

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