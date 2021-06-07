«Аталанта» — главный претендент в борьбе за полузащитника сборной Нидерландов

Полузащитник «АЗ Алкмар» Тён Копмейнерс в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.
Как сообщает известный итальянский инсайдер Никола Скира, на 23-летнего голландца «Аталанта» претендуют лондонский «Арсенал», «Рома» и «Монако». Однако именно бергамаски называются главными претендентами на Копмейнерса.
В нынешнем сезоне Эредивизи 23-летний полузащитник провёл 31 матч, забил 15 голов и стал автором 5 результативных передач. Такое яркое выступление Тёна привлекло внимание главного тренера сборной Нидерландов Франка де Бура, включившего футболиста в состав национальной команды для участия в чемпионате Европы – 2020. На Евро-2020 голландцы сыграют в одной группе со сборными Украины, Австрии и Северной Македонии.
Тён Копмейнерс является воспитанником «Аз Алкмар». За основу полузащитник выступает с лета 2017 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего голландца в € 16,5 млн.
- 7 июня 2021
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