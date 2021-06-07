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Видеообзор уверенной победы Дании, которая будет соперником России на Евро-2020

Видеообзор уверенной победы Дании, которая будет соперником России на Евро-2020
Михаил Рождественский
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Сборная Дании одержала победу в товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной. Встреча прошла накануне, 6 июня, в Брондбю на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд на 18-й минуте благодаря точному удару нападающего Мартина Брайтвайта. Успех датчан закрепил гол форварда Андреаса Корнелиуса на 73-й минуте.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. На групповом этапе чемпионата Европы национальная команда Дании проведёт встречи со сборными России, Бельгии и Финляндии. Босния участия в турнире не примет.

Видеообзор матча:

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