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Артём Милевский рассказал о планах на будущее

Артём Милевский рассказал о планах на будущее
Диана Валавичюте
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Украинский нападающий Артём Милевский рассказал об уходе из «Миная» и планах на будущее.

«Интересная история случилась за полгода. У меня многое не получилось в «Минае». Наверное, ничего не получилось у многих, руководителей, людей, которые управляли клубом. Это немного больная тема. Мы вылетели на данный момент. Что будет дальше – будет интересно. Сейчас в отпуске.

Не забивал, потому что в последнее время выходил всего лишь на 10-12 минут. Это было тяжело. Как бы я себя ни успокаивал, не всё получилось. Меня все любили в команде. Мы вспоминали моменты, мне приятно было. Все относились с большим уважением. Не забил, не было моментов, возможностей, мы играли в обороне постоянно. Один Нуриев, наверное, молодец. Он назабивал, попал в символическую сборную, красава. Не всё получилось, не так я себе представлял.

Я в творческом отпуске. Честно, всё может быть. Саня Панков работает. Посмотрим, варианты будут. Захочу ли играть в футбол дальше – узнаем», — сказал Милевский в видео на YouTube-канале «Миля».

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